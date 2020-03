Κοινωνία

Πρόεδρος Συνοριοφυλάκων Έβρου στον ΑΝΤ1: Είμαστε στην πρώτη γραμμή και κρατάμε

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για «συγκινητική πανελλήνια στήριξη» έκανε λόγο ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων.

«Για διαρκή αλλά σε πιο ήπιους τόνους η κινητικότητα» στα σύνορα έκανε λόγο ο πρόεδρος συνοριοφυλάκων Έβρου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως παρατηρείται τα τελευταία 24ώρα και είπε και ο Χρ.Γιαλαμάς, «στις Καστανιές έχουμε αποσυμφόρηση, αλλά όλες αυτές οι ροές κατηφορίζουν νοτιότερα».

«Τους μεταφέρουν με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε», σημείωσε για τις ορδές ανθρώπων που συνεχώς καταφθάνουν με τη βοήθεια των Τούρκων στην άλλη μεριά των συνόρων.

Οι συνοριοφύλακες, με το Στρατό και την Αστυνομία, ωστόσο, είπε πως «κρατάμε και θα συνεχίσουμε να κρατάμε στον Έβρο. Είμαστε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή».

Είναι συγκινητική η στήριξη που ζούμε», ανέφερε σχετικά με τη στήριξη του κόσμου, για την οποία είπε πως «μας τονώνει το ηθικό».

«Το μότο μας είναι ότι εδώ στον Έβρο κρατάμε με ηθικό ακμαιότατο», κατέληξε.