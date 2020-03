Κόσμος

Ρωσία: Η Τουρκία βοηθά τρομοκράτες στην Ιντλίμπ

Οξύνεται το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, που πολεμούν μάχονται για ένα…κομμάτι Συρίας.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε σήμερα τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας ότι δεν αθετούν τις υποχρεώσεις τους στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας βάσει της συμφωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και στην Άγκυρα, ότι όχι μόνο δεν δημιουργούν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, αλλά βοηθούν τους «τρομοκράτες».

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ κατήγγειλε ότι οι οχυρές θέσεις των «τρομοκρατών» έχουν πρακτικά ενωθεί με αυτές του στρατού της Τουρκίας στην Ιντλίμπ και ότι οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο της βάσης Χμάιμιμ που χρησιμοποιούν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στη Συρία είναι καθημερινές.

Ο υποστράτηγος Κονασένκοφ υπενθύμισε ότι δυτικές χώρες αλλά και ο ΟΗΕ είχαν χαιρετίσει την υπογραφή των συμφωνιών του Σότσι ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία το 2018, που προέβλεπαν τη δημιουργία της λεγόμενης ζώνης αποκλιμάκωσης. Θύμισε ότι η Άγκυρα δεσμεύθηκε φροντίσει οι «τρομοκράτες» να αποσυρθούν σε βάθος 15-20 χιλιομέτρων, καθώς και να απομακρυνθούν τα βαριά πυροβόλα από την περιοχή.

«Αντ’ αυτού, το αποτέλεσμα έπειτα από 18 μήνες» που υποτίθεται ότι εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία ήταν η Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, Το Ισλαμικό Κόμμα του Τουρκεστάν και η Χόρας αντ Ντιν, οργανώσεις «που ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι είναι τρομοκρατικές» να απωθήσουν «όλους τους μαχητές της λεγόμενης ‘μετριοπαθούς αντιπολίτευσης’ προς τον βορρά, προς τα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Οι οχυρές θέσεις των τρομοκρατών ενώθηκαν με τα τουρκικά σημεία παρατήρησης που προβλέπονταν στη συμφωνία», επέμεινε ο Ρώσος αξιωματικός.

«Οι επιθέσεις και οι μαζικοί βομβαρδισμοί» με πυροβόλα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και άλλα μέσα «ειρηνικών κοινοτήτων και της ρωσικής βάσης αεροσκαφών Χμάιμιμ έγιναν από σποραδικό καθημερινό φαινόμενο», πρόσθεσε ο Ιγκόρ Κονασένκοφ.