Μήνυμα Στεφανή από το Καστελόριζο: μην έρθετε στη χώρα μας (βίντεο)

Από την ακριτική Ελλάδα και το Καστελόριζο μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Άμυνας, για τη νέα κατάσταση που δημιουργείται.

Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Υφυπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, όπου λαμβάνει χώρα το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη φύλαξη των συνόρων.

«Μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουμε στα χερσαία σύνορα, ασχολούμαστε με το κομμάτι των νησιών», είπε σχετικά με τις επιχειρήσεις αποτροπής που λαμβάνουν χώρα στον Έβρο και αναγνωρίζοντας ότι αναμένονται αφίξεις στα νησιά, σημείωσε πως «παίρνουμε πολλά επιχειρησιακά μέτρα για την ενίσχυση της άμυνας και της φύλαξης των συνόρων μας».

Ο Υφυπουργός χαρακτήρισε «άκρως αποφασιστική και σκληρή» την επιχειρησιακή πολιτική και κάνοντας λόγο για συνεχή επαγρύπνηση των δυνάμεων της χώρας είπε πως, «ακόμα και χθες που ήταν μηδενικές οι ροές σε όλα τα θαλάσσια σύνορα, πάλι ήμασταν εκεί και επιχειρούσαμε».

«Δεν ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, θα προσπαθήσουμε να πάνε όλα καλά», ξεκαθάρισε, τονίζοντας πως «τα σύνορα φυλάσσονται, οι άνθρωποι είναι παράνομοι μετανάστες και το μήνυμα σε αυτούς είναι ξεκάθαρο: μην έρθετε στη χώρα μας».

Αναφερόμενος στην προθυμία πολιτών για τη συμμετοχή τους στη φύλαξη των συνόρων, είπε πως «η κατάσταση αυτή αποκάλυψε τα υπέροχα αντανακλαστικά των Ελλήνων, ομόνοια, φιλοπατρία».

«Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα μας προσφέρουν τη βοήθειά τους», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς, τέλος, σχετικά με το σχέδιο για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, αρκέστηκε στο να αναφέρει πως πρόκειται για «επιθετική προωθημένη επιχείρηση στα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας, τα αποτελέσματα της συνεργασίας είναι ήδη ορατά».