Σφαίρα σε νεαρό στη Θεσσαλονίκη

Σε σοβαρό επεισόδιο κατέληξε ένα γλέντι το βράδυ της Τρίτης, με έναν νεαρό να δέχεται σφαίρα.

Νέο επεισόδιο πυροβολισμών στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, αυτήν τη φορά σε γλέντι Ρομά, στα Διαβατά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 23:00 και όπως φαίνεται, όταν κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού «άναψαν τα πνεύματα» και έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και από εκεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύματα από πυροβόλο όπλο στην πλάγια θωρακική χώρα.

Η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία του δράστη και διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.