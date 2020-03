Κόσμος

Συνεργείο αυτοκινήτων έγινε παρανάλωμα του πυρός (βίντεο)

Μεγάλες καταστροφές, όμως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τρίτη το απόγευμα σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια.

Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματίας, όμως οι καταστροφές ήταν μεγάλες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από ξύλινες παλέτες πάνω στις οποίες υπήρχαν χρησιμοποιημένα λάστιχα.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν να εκκενώσουν την περιοχή και τις γειτονικές επιχειρήσεις, ώστε να μην υπάρξουν άλλες καταστροφές, είχε προλάβει όμως, να επεκταθεί σε διπλανό κτήριο, όπου γρήγορα αντιμετωπίστηκε.