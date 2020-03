Κόσμος

“Super Tuesday”: “Θρίλερ” για το χρίσμα των Δημοκρατικών

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία καταμέτρησης ψήφων γγια την ανάδειξη του υποψηφίου που θα εκπροσωπήσει τους Δημοκρατικούς στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Σε εξαιρετικά αμφίρροπη μάχη εκτυλίχθηκε η εσωκομματική διαδικασία των Δημοκρατικών για την ανάδειξη του υποψήφιου της παράταξης στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου που διεξήχθη χθες «Σούπερ Τρίτη» στην πολιτεία Τέξας.

Με περίπου το 61% των εκλογικών τμημάτων να έχει ενσωματωθεί, ο Τζο Μπάιντεν παίρνει προβάδισμα δύο μονάδων επί του Μπέρνι Σάντερς. Ο πρώην αντιπρόεδρος συγκεντρώνει το 30% έναντι 28% του γερουσιαστή του Βερμόντ, σύμφωνα με δεδομένα της Edison Research.

Νωρίτερα, ο Σάντερς, που ηττήθηκε σε αρκετές από τις αναμετρήσεις της «Σούπερ Τρίτης» αλλά προβάλλει σθεναρή αντίσταση, προηγείτο στην πολιτεία, με το 28,8% (309.000 ψήφους) έναντι 25,6% του Μπάιντεν.

Στο Τέξας διακυβεύονται 228 αντιπρόσωποι στο κομματικό συνέδριο. Θα μοιραστούν αναλογικά στους υποψήφιους που θα ξεπεράσουν το 15%.