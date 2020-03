Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Όγδοο κρούσμα στην Ελλάδα

Επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας. Πού είναι, ποιος είναι.

Επιβεβαιώθηκε το όγδοο κρούσμα κορονοϊού στη χώρας μας. Πρόκειται για άνδρα από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήδη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο αναφοράς της πόλης, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται "καλή".

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση:

Πρόκειται για Έλληνα, στενή επαφή του πέμπτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό διεγνώσθη στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ο ασθενής δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, Αθ.Σκουτέλης είπε πως ένα 8ο και 9ο κρούσμα είναι αναμενόμενο στη χώρα μας και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι έτοιμες να το αντιμετωπίσουν. Τόνισε δε ότι, τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας παραμένουν όπως έχουν, εκτός και αν υπάρξει ραγδαία εξέλιξη, οπότε και υπάρχει προετοιμασία για πιο σκληρά μέτρα.