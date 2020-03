Κοινωνία

Έβρος: Επεισόδια και χημικά στις Καστανιές

Νέος γύρος επεισοδίων στο φυλάκιο των Καστανέων, με τις ελληνικές δυνάμεις να δέχονται χημικά.

Νέος γύρος επεισοδίων έλαβε χώρα στο φυλάκιο των Καστανέων, στον Έβρο, όταν εκτόξευτηκαν χημικά και δακρυγόνα προς τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας, που απάντησαν.

Του επεισοδίου προηγήθηκαν δύο εκκωφωντικοί ήχοι και ακολούθησε ένα "μικρό χάος".

Σε πλάνο που καταγράφηκε από ελληνικής πλευράς φαίνεται η τουρκική αστυνομία να ρίχνει με πολλαπλούς εκτοξευτές (πολυβομβιδοβόλο ή κανονάκι) καπνογόνα και δακρυγόνα προς την ελληνική πλευρά. Όπως φαίνεται καθαρά πρόκειται για διμοιρία της τουρκικής αστυνομίας που βρίσκεται 40 μέτρα από τα σύνορα.

Οι ελληνικές δυνάμεις αμέσως εξαπλώθηκαν σε όλο το χώρο, ελέγχοντας το χώρο, κυρίως τα σημεία όπου υπάρχουν συρματοπλέγματα, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν απόπειρες παραβίασής τους. Στο σημείο βρίσκονται εκατοντάδες άτομα που θέλουν περάσουν στην ελληνική πλευρά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν πιάσει φωτιά τα συρματοπλέγματα στο φράχτη που χωρίζει τις δύο χώρες.

Στο σημείο υπάρχουν και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προς αντιμετώπιση του σκηνικού.

Τα τελευταία τρία 24ώρα η κατάσταση στο φυλάκιο των Καστανέων έχει, κατά κοινή ομολογία, ηρεμήσει με τους συγκεντρωμένους από την άλλη πλευρά να μετακινούνται νοτιότερα, με σκοπό να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος. Κάτι τέτοιο όμως, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, με χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, να κάνει λόγο για 26.000 αποτροπές.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος καταφέρνει να περάσει τα σύνορα, συλλαμβάνεται και οδηγείται σε κέντρο κράτησης, προς απέλαση.

"Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: μην έρχεστε στη χώρα μας", δήλωσε από το Καστελόριζο σήμερα στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Άμυνας, Αλκβιάδης Στεφανής.