Κορονοϊός: Χαρτί υγείας με το δελτίο στην Αυστραλία

Ο πανικός έχει κυριεύσει τον πλανήτη. Ελλείψεις σε χαρτί υγείας, χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά τζελ και σαπούνια.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία αποφάσισε σήμερα να πουλά με το δελτίο το χαρτί υγείας αφού δεκάδες πολίτες έσπευσαν να κάνουν προμήθειες εξαιτίας του φόβου για την επιδημία του νέου κορονοϊού.

Σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο οι καταναλωτές αγοράζουν μαζικά χαρτί υγείας αναμένοντας προβλήματα στις προμήθειες.

Για τον λόγο αυτό η αλυσίδα Woolwarths ανακοίνωσε ότι θέτει ως όριο τα τέσσερα πακέτα ανά άτομο, ένα μέτρο που θα εφαρμόσει «ώστε να εγγυηθούμε ότι μεγαλύτερος αριθμός πελατών θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα».

«Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλίσουμε τα επίπεδα των αποθεμάτων μας για όσο διάστημα οι εταιρείες αυξάνουν την τοπική παραγωγή και τις παραδόσεις ώστε να αντιμετωπιστεί η πιο αυξημένη ζήτηση», ανέφερε η αλυσίδα σε ανακοίνωσή της.

Στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί 42 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού SARS-CoV-2, κυρίως μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Princess Diamond, το οποίο παρέμεινε επί ημέρες σε καραντίνα στο λιμάνι της Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία.

Τις τελευταίες ημέρες οι Αυστραλοί καταναλωτές σπεύδουν να αγοράσουν κάποια προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ, κάτι που έχει οδηγήσει σε ελλείψεις. Στους ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης χρήστες αναρτούν φωτογραφίες που δείχνουν ράφια άδεια από χαρτί υγείας, κονσέρβες και άλλα προϊόντα όπως ρύζι και αβγά, ενώ έχουν γίνει viral τα hashtag #toiletpapercrisis (κρίση χαρτιού υγείας) #toiletpepaergate (χαρτί υγείας- γκέιτ).

Ελλείψεις παρουσιάζονται και σε άλλα προϊόντα, όπως χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά τζελ και σαπούνια.

«Μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο οι πολίτες είναι ανήσυχοι και πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και κάνουν αυτού του είδους τα πράγματα. Όμως κατά τη γνώμη μου δεν είναι απαραίτητο (...) Το να αγοράζουν όλο το χαρτί υγείας δεν είναι σωστό ή λογικό αυτή τη στιγμή», σχολίασε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον. Τόνισε μάλιστα ότι τα μεγάλα καταστήματα των έχουν διαβεβαιώσει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση προϊόντων.

Η Γαλλία επιτάσσει τις... προστατευτικές μάσκες

Η γαλλική κυβέρνηση θα επιτάξει τις μάσκες προστασίας κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, ένα μέτρο που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Το σχετικό διάταγμα «σχετικό με τις απαραίτητες επιτάξεις στο πλαίσιο της μάχης ενάντια στην covid-19» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έχει στόχο να διασφαλίσει την πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τους ασθενείς που μολύνονται από τον SARS-CoV-2. Για τον λόγο αυτό επιτάσσονται ως τις 31 Μαΐου όλα τα αποθέματα προστατευτικών μασκών.

Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Μακρόν στο Twitter χθες Τρίτη προκειμένου να απαντήσει στην ανησυχία του υγειονομικού προσωπικού της Γαλλίας το οποίο φοβάται ότι δεν θα μπορεί να προμηθεύεται τις προστατευτικές μάσκες που είναι απαραίτητες για το επάγγελμά του.

Η Γαλλία είναι μία από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με την Ιταλία και τη Γερμανία, που έχουν πληγεί περισσότερο από την επιδημία της covid-19. Με τέσσερις θανάτους και περισσότερα από 200 επιβεβαιωμένα κρούσματα, η χώρα προετοιμάζεται για μεγαλύτερη εξάπλωση της ασθένειας.