Κοινωνία

Αλμυρός: Καταζητούμενος για διπλή δολοφονία ήταν ο άνδρας που βρέθηκε “σφαγμένος” σαν ζώο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε ποια υπόθεση φέρεται ότι εμπλέκεται ο άνδρας, τον οποίο έψαχνε και η Ιντερπόλ. Είχε ζητήσει την χορήγηση ασύλου.

Ο νεαρός Πακιστανός, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Ανατολής, που βρέθηκε στις 22 Φεβρουαρίου στον καλαμιώνα του Αλμυρού, σφαγμένος σαν ζώο, με κομμένο λαιμό και αυτιά και χτυπημένος με σφυρί στο κεφάλι, κατηγορείτο για διπλή δολοφονία στην πατρίδα του.

Αυτός ο νέος άντρας που στον Άγιο Νικόλαο, σύμφωνα με τον συμπατριώτη του που μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, ήταν φιλήσυχος και χωρίς να έχει δημιουργήσει προβλήματα, στο Πακιστάν ήταν μέλος σε εγκληματική ομάδα εκβιαστών που πουλούσε προστασία! Τότε, λοιπόν, τον Ιούλιο του 2014, ήταν μέλος της οργάνωσης και πυροβόλησε στο κεφάλι ένα νεαρό ομοεθνή του, γιο εύπορου επιχειρηματία του Πακιστάν, που εργαζόταν στις επιχειρήσεις του πατέρα του. Την ώρα του εγκλήματος υπήρχαν περίπου 10 μάρτυρες με αποτέλεσμα να είναι επικηρυγμένος φονιάς. Σκότωσε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, γιατί η οικογένεια του νεαρού θύματος αρνήθηκε να πληρώσει την ομάδα εκβιαστών που ζητούσε χρήματα – περίπου 10.000 ευρώ – για να μην κάψει τις επιχειρήσεις της.

Ο δράστης, ωστόσο, κατάφερε το 2014 να διαφύγει από το Πακιστάν, με αποτέλεσμα, να λέγεται πως η Ιντερπόλ είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης και «ερυθρά αγγελία» σε βάρος του, η οποία ανέφερε ότι ο δράστης «πιθανόν να βρεθεί στην Ελλάδα». Έτσι και έγινε. Ο νεκρός του Αλμυρού το 2020, είχε εντοπιστεί από τις ελληνικές Αρχές τον Ιούνιο του 2016 στην περιοχή της Θήβας και συνελήφθη.

Από κει και πέρα πηγές ανέφεραν για μια μακρά εμπλοκή του με την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία μοιάζει με παιχνίδι γνώσεων για δυνατούς λύτες. Το βέβαιο είναι πως ζήτησε να του χορηγηθεί άσυλο, αλλά υπήρξαν προβλήματα με τη γλώσσα της δικογραφίας. Ο νεαρός πακιστανός προσέφυγε μέχρι και στον Άρειο Πάγο, που έκρινε ότι δεν πρέπει να εκδοθεί διότι κινδυνεύει στη χώρα του με θάνατο. Παράλληλα και απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής για τους Πρόσφυγες ανέφερε πως κινδυνεύει στη χώρα του.

Τον αναζητούσαν οι οικογένειες των θυμάτων

Κι ενώ εκείνος έμενε στην Ελλάδα, μοιάζει να ξεκίνησε μία αναζήτηση από το περιβάλλον των θυμάτων του στο Πακιστάν. Μάλιστα, λέγεται πως αναζητούσαν την δίκη και καταδίκη του με την έκδοση του στο Πακιστάν και πως οι συγγενείς των θυμάτων ισχυριζόταν πως ο νεαρός που ζούσε πλέον στην Ελλάδα, συνέχιζε να είναι μέλος της ίδιας οργάνωσης εκβιαστών. Υπήρχε δηλαδή η πληροφορία πως τηλεφωνούσε στο Πακιστάν και έκανε εκβιασμούς. Είτε για χρήματα, είτε για την σιωπή της οικογένειας των νεκρών, ώστε να κλείσει σιωπηλά το θέμα. Μάλιστα υπήρξαν πληροφορίες που έλεγαν πως οι τηλεφωνικές κλήσεις που έκανε έχουν καταγραφεί και από την αστυνομία στο Πακιστάν.

Η υπόθεση έκλεισε με την δολοφονία του στον Αλμυρό. Ωστόσο, ο δολοφόνος του είναι ασύλληπτος και τα ερωτηματικά για την παρουσία του εδώ δικαιολογημένα.

Είναι προφανές πως η υπόθεση πλέον λαμβάνει νέες διαστάσεις. Άλλωστε, συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων του Πακιστάν, θεάθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, δεδομένο που αξιολογείται από τις Αρχές.

Παράλληλα, όμως, υπάρχει ένα σοβαρότερο ζήτημα που σχετίζεται με την πορεία και την ιστορική διαδρομή και παρουσία του δολοφονημένου σήμερα άνδρα στην Ελλάδα και την διαμονή του στην περιοχή. Πόσοι και ποιοι γνώριζαν την παρουσία του; Υπήρχε πράγματι σήμα της Ιντερπόλ; Οι απειλές μέσω τηλεφώνου ισχύουν; Υπήρξε ενημέρωση των τοπικών διωκτικών αρχών για το παρελθόν του;

Πηγή: anatolh.com