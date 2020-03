Αθλητικά

Κορονοϊός: Προς διακοπή το πρωτάθλημα της Ιταλίας

Αποφάσεις για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αναμένεται να λάβει ο Υπουργός Υγείας.

Serie A κεκλεισμένων των θυρών ή διακοπή για ένα μήνα. Αυτά είναι σύμφωνα με τον υφυπουργό υγείας της Ιταλίας, Πιερπάολο Σιλέρι, τα δύο ενδεχόμενα που θα συζητηθούν σήμερα, καθώς η ιταλική κυβέρνηση θα ανακοινώσει νέο πλαίσιο μέτρων υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, όπως ζήτησε επιστημονική επιτροπή.

Τα μέτρα, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ περιλαμβάνουν την απαγόρευση για τις επόμενες τριάντα ημέρες γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών εκδηλώσεων, τα οποία συνεπάγονται τη συγκέντρωση ανθρώπων χωρίς την ύπαρξη απόστασης ασφαλείας τουλάχιστον ενός μέτρου.