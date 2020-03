Αθλητικά

Δύσκολες ώρες για τον Κριστιάνο Ρονάλντο – Τι έγραψε στα social media (εικόνα)

Το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου άσου μετά το εγκεφαλικό της μητέρας του. Τι ζήτησε από τα media και τον κόσμο.

Δύσκολες ώρες περνάει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς η μητέρα του νοσηλεύεται με εγκεφαλικό, με τον Πορτογάλο να στέλνει μήνυμα προς τον κόσμο και τα ΜΜΕ, ζητώντας να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του.

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα συμπαράστασης για την μητέρα μου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και αναρρώνει στο νοσοκομείο. Εγώ και η οικογένειά μου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ιατρικό επιτελείο που την φροντίζει και να ζητήσουμε ευγενικά να υπάρξει λίγη ιδιωτικότητα σε αυτές τις στιγμές».