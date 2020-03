Αθλητικά

Φουκουσίμα: Ανοίγει για τη Λαμπαδηδρομία η απαγορευμένη περιοχή

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο γίνονται αφορμή για το άνοιγμα της απαγορευμένης πόλης.

Η Ιαπωνία ήρε την εντολή εκκένωσης για ένα μέρος της κοινότητας Φουτάμπα, -μίας από τις δύο πόλεις όπου βρίσκεται ο κατεστραμμένος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Φουκουσίμα- πριν από την Λαμπαδηδρομία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα φιλοξενηθούν (24/7-9/8) στο Τόκιο.

Το μέτρο αυτό, το οποίο αφορά ένα τμήμα του βορρά της συγκεκριμένης περιοχής, θα επιτρέψει στους εργαζόμενους που ασχολούνται με την ανασυγκρότηση της περιοχής και άλλα καθήκοντα να παραμείνουν στην περιοχή του κεντρικού σταθμού.

Αλλά οι κάτοικοι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν αμέσως λόγω έλλειψης υποδομών, με βασικότερη την υδροδότηση, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος: «Στόχος μας είναι να επιστρέψουν οι κάτοικοι από την άνοιξη του 2022».

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020, συμπεριέλαβαν την Φουτάμπα στην διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας, που πρόκειται να αρχίσει στις 26 Μαρτίου στην Ιαπωνία.

«Εκτός από τον ενθουσιασμό σε όλη την χώρα, καθώς το Τόκιο 2020 προσεγγίζει και προωθεί τις Ολυμπιακές αξίες, το ταξίδι της Φλόγας στοχεύει να εκφράσει την αλληλεγγύη του καθενός με τις περιοχές που εξακολουθούν να αναρρώνουν από τον τρόμο και το τσουνάμι του 2011», ανέφεραν οι διοργανωτές τον Φεβρουάριο.

Η ιαπωνική κυβέρνηση βασιζόταν τακτικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να επιδείξει την πρόοδο της ανασυγκρότησης της περιοχής της Φουκουσίμα.

Μάλιστα, σχεδιάζει συμβολικά να στείλει τη φλόγα από το J-Village, ένα αθλητικό συγκρότημα που βρίσκεται σε απόσταση περίπου είκοσι χιλιομέτρων από το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που υπέστη σοβαρές ζημιές και έχει λειτουργήσει ως επιχειρησιακό κέντρο για την καταπολέμηση των συνεπειών της πυρηνικής καταστροφής.

Ο πληθυσμός της Φουτάμπα ήταν περίπου 7.000 κάτοικοι, πριν από τον πολύ ισχυρό υποβρύχιο σεισμό της 11ης Μαρτίου 2011, ο οποίος προκάλεσε ένα τεράστιο τσουνάμι, που έπληξε τον πυρηνικό σταθμό Fukushima Daiichi, διακόπτοντας την τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης και το σύστημα ψύξης.

Η πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα, η χειρότερη στην Ιστορία μετά από αυτή του Τσερνομπίλ στην ΕΣΣΔ το 1986, δεν σκότωσε κανέναν άμεσα. Ωστόσο, περίπου 470.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εκκενώσουν τα σπίτια τους τις πρώτες ημέρες. Συνολικά, ο σεισμός και το τσουνάμι άφησαν σχεδόν 18.500 νεκρούς.