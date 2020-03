Κοινωνία

Έβρος: Φωτογραφίες που τράβηξαν άνδρες των ΜΑΤ από την πρώτη γραμμή

Οι εικόνες που αντικρίζουν επί ημέρες και τις οποίες απαθανάτισαν για να αντιληφθεί το Πανελλήνιο τους "λόγους" για τους οποίους παραμένουν στα σύνορα.

Το bloko.gr "παρέλαβε" σετ φωτογραφιών από αστυνομικούς των ΜΑΤ που δίνουν τη μάχη στα σύνορα.

Για πρώτη φορά στα χρονικά σε αυτό το βαθμό, καθώς είχε προηγηθεί η Ειδομένη - με διαφορετικά στοιχεία βέβαια - επιτελείται από αστυνομικούς το καθήκον της φύλαξης συνόρων και η συμμετοχή σε ένα καινοφανές είδος πολέμου, που καλείται πλέον ως υβριδικός.

Στις φωτογραφίες που έβγαλαν άνδρες των ΜΑΤ, απαθανατίζεται σε όλο το εύρος του ο υβριδικός πόλεμος, οι προσπάθειες απόκρουσης και σε τί ακριβώς άντεξαν, ενώ “εξηγούνται” και οι λόγοι για τους οποίους βρίσκονται εκεί.

Πηγή: bloko.gr