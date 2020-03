Life

“Special Report”: οι “απροστάτευτοι” ανήλικοι πρόσφυγες και η... οδύσσεια στην Ελλάδα (βίντεο)

Συγκλονιστικές μαρτυρίες και εικόνες κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής. Τι λένε ανήλικοι, αλλά και εκπρόσωποι της Πολιτείας.

Την ώρα που ξεκινούν οι εργασίες στα νησιά για τα νέα ελεγχόμενα κέντρα προσφύγων και μεταναστών, το «Special Report» ερεύνησε τι θα συμβεί στον πιο ευάλωτο από τους πληθυσμούς που θα φιλοξενήσουν: τους ανήλικους που φθάνουν χωρίς τις οικογένειές τους στη χώρα.

Με την κάμερα της εκπομπής, η Κέλλυ Χεινοπώρου ακολούθησε τα βήματα των απροστάτευτων ανηλίκων από τη Μόρια μέχρι τα πάρκα της Αθήνας και κατέγραψε σκληρές εικόνες από την καθημερινότητα που ζουν, αυτή τη στιγμή, χωρίς στέγη στη βροχή και στο κρύο, αλλά και την εκμετάλλευση που βιώνουν, εξωθούμενοι στην πορνεία, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια για να επιβιώσουν.

Δείτε την έρευνα της εκπομπής “Special Report”: