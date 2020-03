Κοινωνία

Κορονοϊός: Ακύρωση για τελετές απονομής πτυχίων

Χάνονται οι τελετές ορκωμοσίας που είχαν προγραμματιστεί για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου.

Ακυρώνονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όλες οι τελετές απονομής πτυχίων στους απόφοιτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, που είχαν προγραμματισθεί για το δίμηνο Μαρτίου- Απριλίου.

Η απόφαση ελήφθη από το Πρυτανικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στον Βόλο και έπειτα από τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από το νέο κορονοϊό 2019-nCoV στις σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Ανακοινώθηκε ωστόσο ότι στις προγραμματισμένες ημερομηνίες των τελετών που ακυρώθηκαν, οι απόφοιτοι μπορούν να προσέρχονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για να παραλάβουν τα πτυχία τους, ενώ οι αναγορεύσεις των Διδακτόρων θα γίνονται στις προγραμματισμένες Συνελεύσεις των Τμημάτων, παρουσία μόνο εκπροσώπων των Πρυτανικών Αρχών.