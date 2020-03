Υγεία - Περιβάλλον

Δήμος Αθηναίων: συνεργασία με το London School of Economics για τον αστικό σχεδιασμό της πόλης

Τι προβλέπει η συμφωνία που υπέγραψαν ο Κώστας Μπακογιάννης και η Διευθύντρια του LSE.

Η αναζήτηση σύγχρονων λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος στον σχεδιασμό και στην υλοποίησή του φιλόδοξου τεχνικού προγράμματος αστικής ανάπλασης και κτιριακών αναβαθμίσεων, ύψους 264 εκατομμυρίων ευρώ, αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και της Διευθύντριας του LSE Dame Minouche Shafik. Η επίσκεψη της διευθύντριας του LSE στην Αθήνα επισφραγίστηκε με την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του κορυφαίου βρετανικού Πανεπιστημίου.

Η συνεργασία θα διαρκέσει 18 μήνες και την τεχνική διεύθυνση της σύμπραξης θα έχει ο καθηγητής Αστικού Σχεδιασμού του LSE και Διευθυντής του Προγράμματος LSE Cities Ricky Burdett. H προγραμματική συμφωνία του Δήμου Αθηναίων με το LSE περιλαμβάνει δύο σκέλη συνεργασίας:

Το πρώτο, αφορά την συγκέντρωση και την αξιοποίηση των δεδομένων που διαθέτει η πόλη καθώς και την χαρτογράφηση των κοινωνικοοικονομικών και χωρικών πληροφοριών της Αθήνας. Το δεύτερο, την παροχή τεχνογνωσίας και την συνεργασία σε επιλεγμένα πεδία προτεραιότητας που περιλαμβάνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δημάρχου Αθηναίων.

Για την υλοποίηση αυτής της πρωτοποριακής συνεργασίας συγκροτούνται μεικτές ομάδες εργασίας αποτελούμενες από τους ανθρώπους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και εξειδικευμένους πανεπιστημιακούς τεχνικούς συμβούλους του LSE και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σκοπός των τεχνικών ομάδων εργασίας είναι η πρακτική συνδρομή στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, που θα βοηθήσει την Αθήνα να πετύχει αποτελεσματικές αλλαγές στο αστικό τοπίο μέσα σε ρεαλιστικούς χρόνους, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εθνικό και κοινοτικό πόρο.

Τα πεδία αστικής παρέμβασης που θα μελετήσουν οι μεικτές ομάδες εργασίας προκειμένου να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις είναι: ο αστικός σχεδιασμός στον δημόσιο χώρο, η προσβασιμότητα και η βαδισιμότητα της πόλης, η αύξηση του πρασίνου στον αστικό ιστό, η αποτελεσματικότερη διαχείριση της αστεγίας και η φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων.

Στο πλαίσιο της 18μήνης συνεργασίας θα συμφωνηθεί και θα εφαρμοστεί επιχειρησιακό πρόγραμμα, επιμέρους συναντήσεις και επισκέψεις πεδίου. Η πρόοδος των εργασιών και τα αποτελέσματα αυτής της πρωτότυπης συνεργασίας θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις που θα συνδιοργανώσει ο Δήμος της Αθήνας και το τμήμα ελληνικών σπουδών του LSE. Μεταξύ των ειδικών που θα συνδράμουν στον αστικό σχεδιασμό της Αθήνας θα είναι κορυφαίες προσωπικότητες παγκοσμίως σε θέματα αστικού σχεδιασμού και τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Αυτό που πραγματικά χρειάζεται η Αθήνα, δεν είναι μία διαχείριση της κατάστασής της. Είναι καινοτόμες και πρωτοποριακές παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τον δημόσιο χώρο και θα αναδείξουν τις διαδρομές και τον κτιριακό πλούτο της προκειμένου να μεταμορφωθεί σε μία πρωτεύουσα σύγχρονη, φιλική προς το περιβάλλον, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Αυτή είναι ακόμη μία συνεργασία που αρχίζουμε, με έναν κορυφαίο επιστημονικό φορέα, για να κάνουμε πραγματικότητα ένα σχέδιο που σέβεται την πόλη του χθες και την προετοιμάζει για το αύριο. Θέλει, επιμονή, φαντασία αλλά και γνώση για να αλλάξει η Αθήνα. Και αλλάζει» τόνισε μετά την υπογραφή του Μνημονίου ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του LSE Dame Minouche Shafik δήλωσε ότι «Οι πόλεις βρίσκονται στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η μεικτή ομάδα αστικού σχεδιασμού της Αθήνας και του LSE είναι μια σημαντική συνεργασία που ενισχύει τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ του Πανεπιστημίου μας και των πολυάριθμων αποφοίτων μας στην Ελλάδα εστιάζοντας πλέον και στο μέλλον της πόλης των Αθηνών».