Υγεία - Περιβάλλον

Σύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές στην Αθήνα (εικόνες)

Ο Δήμος Αθηναίων ανακαινίζει πλήρως 19 παιδικές χαρές. Έργα ουσίας είναι εκείνα που επιστρέφουν στις γειτονιές το χαμόγελο των παιδιών, δήλωσε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ο Δήμος Αθηναίων παραδίδει σταδιακά ανακατασκευασμένες εκ βάθρων παιδικές χαρές με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, κατάλληλες και απολύτως προσβάσιμες σε παιδιά με κινητικές δυσκολίες. Στόχος να μετατρέψει τις παιδικές χαρές της πόλης σε έναν όμορφο, ασφαλή και λειτουργικό προορισμό για τα παιδιά αλλά και όλη την οικογένεια.

Το σχέδιο ανάπλασης που υλοποιείται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) με επικεφαλής την πρόεδρο του, Άννα Ροκοφύλλου, περιλαμβάνει 19 παιδικές χαρές σε όλη την Αθήνα, και στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανάπλασης σε 7 παιδικές χαρές στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η ανακατασκευή άλλων 12 σε άλλες Δημοτικές Κοινότητες.

Συγκεκριμένα εργασίες εκτελούνται τώρα στις εξής παιδικές χαρές:

Κονοπισοπούλου & Γεννηματά - πλατεία Χαιροπούλου, Αμπελόκηποι

Δήλου & Παπαδιαμαντοπούλου, απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων

Πλατεία Αγίου Θωμά, Γουδή

Πλατεία Παλουμπιώτη, Πολύγωνο

Κάλβου & Δέγλερη, Αμπελόκηποι

Λ.Ριανκούρ & Γερουλάνου - πλατεία Σοφίας Βέμπο, Αμπελόκηποι

Μετανείρας & Παρασκευά, Άνω Κυψέλη

Ακολουθούν:

Πυθέου & Γεωμέτρου, Κυνοσάργους - Λ. Λαμπράκη

Φωτομάρα & πλατεία Χριστιανουπόλεως, Κυνοσάργους

Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, Ρουφ

Σπύρου Πάτση, Βοτανικός

Πλατεία Πανταζοπούλου, Κολωνός

Πανδίωνος & Σάρωνος, Πατήσια

Χριστιανουπόλεως & Θύσσου, Ριζούπολη

Ταϋγέτου, Γκράβα

Μηναΐδη Ιακωβάτων, Κάτω Πατήσια

Γεωργούλα & Παπαχριστοφόρου - Λόφος Γιαλούρου, Πολύγωνο

Μεγίστης, Κυθήρων & Ανάφης - Αλεπότρυπα, Άνω Κυψέλη

Ορίων & Ευρυκλείδου, Άνω Κυψέλη

Όλες οι παιδικές χαρές που παραδίδονται στους δημότες της Αθήνας φυλάσσονται από τον ΟΠΑΝΔΑ, ο οποίος έχει την ευθύνη για την ανακατασκευή και τη λειτουργία τους, έτσι ώστε να προληφθούν φθορές και βανδαλισμοί υλοποιώντας ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7 και την ισχύουσα νομοθεσία.

Με την διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων συντήρησης, φύλαξης, καθαριότητας και προδιαγραφών αξιολόγησης που υποχρεούται να εφαρμόζει ο Δήμος.

Μπακογιάννης: Για τον Δήμο των Αθηναίων, αυτά είναι τα έργα ουσίας

«Το σημαντικό δεν είναι να φαίνεται στα χαρτιά ότι έχουμε παιδικές χαρές. Ουσία έχει να είναι σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές. Για τον Δήμο των Αθηναίων, αυτά είναι τα έργα ουσίας. Όλα όσα κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη. Εκείνα που επιστρέφουν στις γειτονιές το χαμόγελο των παιδιών και επιτρέπουν στους κατοίκους να απολαμβάνουν την πόλη τους. Από αυτά ξεκινάμε» τονίζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.