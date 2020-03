Κόσμος

Αμερικανική επιδρομή κατά των Ταλιμπάν μέρες μετά την εκεχειρία

Δεν πρόλαβε να «στεγνώσει το μελάνι» της συμφωνίας στην Ντόχα και οι ΗΠΑ έπληξαν τους Ταλιμπάν.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σήμερα αεροπορική επιδρομή κατά μαχητών των Ταλιμπάν στην νότια επαρχία Χελμάντ του Αφγανιστάν, δήλωσε εκπρόσωπος των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα, γνωστοποιώντας την πρώτη αμερικανική αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιείται μετά την συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές το Σάββατο στην Ντόχα.

"Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα στην Ναχρ-ι Σάρατζ, στην Χελμάντ, κατά μαχητών των Ταλιμπάν που επιτίθενται ενεργά στις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας . Επρόκειτο για αμυντικό πλήγμα για να σταματήσει την επίθεση", αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο εκπρόσωπος των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, ο σμήναρχος Σόνι Λέγκετ.

"Εμείς είμαστε προσηλωμένοι στην ειρήνη, αλλά έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε τους Αφγανούς εταίρους μας", προσθέτει στο μήνυμά του, στο οποίο καλεί επίσης τους Ταλιμπάν να σταματήσουν "τις άσκοπες επιθέσεις" και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Η Ουάσιγκτον και οι Ταλιμπάν υπέγραψαν το Σάββατο στην Ντόχα μια ιστορική συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών από το Αφγανιστάν με αντάλλαγμα τον τερματισμό των βίαιων ενεργειών από τους Ταλιμπάν.