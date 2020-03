Κοινωνία

Λέσβος: Αρματαγωγό γίνεται κέντρο προσωρινής φιλοξενίας (εικόνες)

Πλήθος κόσμου θα φιλοξενηθεί στο πλοίο που έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, προς ομαλοποίηση της κατάστασης.

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης δένει αυτή τη στιγμή το αρματαγωγό Ρόδος.

Σε αυτό θα επιβιβαστούν όλοι όσοι έχουν αφιχθεί στη Λέσβο από την 1η Μαρτίου και μετά, και όχι μόνο οι οικογένειες όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Κανένας από τους πρόσφυγες και μετανάστες που πέρασαν από την Τουρκία στη Λέσβο μετά την 1η Μαρτίου δε θα μεταφερθεί στο ΚΥΤ Μόριας, καθώς σύμφωνα με την απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η Ελλάδα δε δέχεται την εξέταση αιτημάτων ασύλου για ένα μήνα.

Οι περίπου 500 άνθρωποι που βρίσκονται στο νησί της Λέσβου έκτοτε, φιλοξενούνται σε πρόχειρους καταυλισμούς που στήθηκαν αρχικά σε παραλία και το λιμάνι της Μυτιλήνης, ενώ από χθες βρίσκονται μόνο στον άτυπο καταυλισμό που στήθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Μειωμένες οι αφίξεις στο Αιγαίο

Μόνο 73 πρόσφυγες και μετανάστες αποβιβάστηκαν το τελευταίο 24ωρο με λέμβους σε δύο νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος από χθες το πρωί της Τρίτης 3/3 έως σήμερα το πρωί της Τετάρτης 4/3 αποβιβάστηκαν 41 πρόσφυγες και μετανάστες στο Φαρμακονήσι και 32 στην Κω. Επίσης δεν υπήρξε καμία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος σημείωναν πως η μείωση οφείλεται στις καιρικές συνθήκες καθώς επικρατούν νότιοι άνεμοι που δεν επιτρέπουν το «ταξίδι» με φουσκωτές λέμβους από τις τουρκικές ακτές προς τα ελληνικά νησιά αλλά και στην αύξηση των περιπολιών από σκάφη του ΛΣ, του Πολεμικού Ναυτικού και της Frontex.

Σημειώνεται πως η Frontex έκανε δεκτό το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για ενεργοποίηση των ομάδων ταχείας επέμβασης. Σύμφωνα με πληροφορίες από πλευράς Λ.Σ. έχει ζητηθεί η αποστολή από τα κράτη-μέλη της Frontex επιπλέον πλωτών σκαφών, αεροσκαφών και συστημάτων επιτήρησης συνόρων.