Συνταγές

Κοτόπουλο κοκκινιστό με αρακά από τον Βασίλη Καλλίδη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Υγιεινό και νόστιμο πιάτο σε χρόνο... ρεκόρ ετοιμάζει και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπή "Το Πρωινό"! Βήμα - βήμα η συνταγή.