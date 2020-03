Πολιτική

Γεωργιάδης: η Τουρκία επιχειρεί εισβολή, χρησιμοποιώντας άμαχους

Για ισχυρό μήνυμα της Ελλάδας κάνει λόγο ο Υπ. Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας η σκληρή πολιτική στα σύνορα είναι και υπέρ όσων εκμεταλλεύονται οι δουλέμποροι.

Το μήνυμα ότι «όσο ο Ερντογάν κάνει αυτό που κάνει τα σύνορα της Ελλάδας θα είναι τελείως κλειστά» έστειλε μέσω του ΘΕΜΑ 104,6 χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης εξηγώντας ότι αν χρειαστεί τα έκτακτα μέτρα θα επαναλαμβάνονται και τους επόμενους μήνες.



Παράλληλα διεμήνυσε ότι «το Λιμενικό έχει λάβει εντολή για να υπερασπιστεί τα σύνορα της Ελλάδας καθώς τα σύνορα είναι για να μην περνάς».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «δεν πυροβολούμε, ούτε θα πυροβολούμε κανέναν, δεν είμαστε δολοφόνοι» χαρακτηρίζοντας «φρικώδη να γράφεται από ορισμένους στο διαδίκτυο να πυροβολούμε».



«Έχουμε μια εισβολή με την Τουρκία να χρησιμοποιεί άμαχο πληθυσμό, όχι στρατιώτες» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης σημειώνοντας ότι «ασφαλώς και πρέπει να τους σώζουμε στην θάλασσα. Ποιος είπε ότι πρέπει να αφήσεις ανθρώπους να πνίγονται;».

«Όμως αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται αφού έχουν δώσει χρήματα στους δουλεμπόρους που τους έχουν δασκαλέψει να τρυπάνε βάρκες πρέπει να καταλάβουν ότι τους δουλεύουνε. Το θέμα είναι ότι η σκληρή και αποτρεπτική λογική λειτουργεί υπέρ των ανθρώπων αυτών. Είναι πιο φιλάνθρωπη από τη δήθεν ανθρωπιστική. Όσο έχουν την ελπίδα τόσο ευκολότερα δίνουν χρήματα στον διακινητή. Όταν το μήνυμα από την Ελλάδα είναι ότι θα επιστρέφετε πίσω δεν θα δίνουν χρήματα» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις από τα μηνύματα που έστειλε η θεσμική ηγεσία της ΕΕ από τον Έβρο ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «δεν μπορεί εμείς στην Ελλάδα να γκρινιάζουμε για την στήριξη της Ευρώπης στην Ελλάδα. Είναι αρκετή αυτή η στήριξη; Όχι. Αλλά σε πρώτο χρόνο άνοιξε τη συζήτηση».

Ερωτηθείς για τα κλειστά κέντρα τόνισε ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε διαχείριση των λαθρομεταναστευτικών ροών χωρίς κλειστά κέντρα. Καθυστερήσαμε αλλά τώρα είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι, τα κλειστά κέντρα θα γίνουν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλη η Ελλάδα είναι πιο ώριμη μετά από αυτό το τριήμερο».



Μιλώντας, τέλος, για τις εικόνες της περασμένης εβδομάδας με τα επεισόδια σε βάρος των ΜΑΤ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε «ήταν μια κακιά στιγμή η περασμένη εβδομάδα και την ξεχνάμε, τώρα η Ελλάδα προχωράει ενωμένη σαν γροθιά. Ο Ελληνικός λαός έχει πάρει απόφαση: θέλει κλειστά σύνορα, η στήριξη φτάνει το 95%».