Πέτροβιτς: Η Τουρκία στήνει καταυλισμό για 10.000 ανθρώπους στα σύνορα

Η καταγγελία του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου για την νέα “Ειδομένη” που ετοιμάζουν οι Τούρκοι, για πίεση και προπαγάνδα.

Την πληροφόρηση που υπάρχει ότι οι Τούρκοι στήνουν καταυλισμό χωρητικότητας περίπου 10.000 ατόμων πίσω από την Αδριανούπολη, κοντά στα σύνορα, μετέφερε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς.

Όπως ανέφερε ο κ. Πέτροβιτς, «δεν έχουν δυσκολία οι Τούρκοι στήνουν εύκολα καταυλισμούς, θέλοντας προφανώς να χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους αυτούς ως μοχλό διαρκούς πίεσης. Το νέο στοιχείο που πρέπει να εξετάσουμε, είναι αν θα στηθεί μόνο αυτός ο καταυλισμός ή ενδεχομένους έχουν στους σχεδιασμούς τους να στήσουν κι άλλους καταυλισμούς απέναντι από τα ελληνοτουρκικά σύνορα».

Πρόσθεσε δε, ότι «η χαμηλή στάθμη νερού στον Έβρο διευκολύνει τους λαθρομετανάστες, καθώς είναι δύσκολο ως σύνορο με τη λογική του ότι υπήρχε πάντα το ποτάμι ως σύνορο, με αρκετό νερό, το οποίο επί της ουσίας αποτελούσε μόνιμο εμπόδιο στη διέλευση των μεταναστών, ενώ τώρα με την πτώση της στάθμης του ποταμού ο Έβρος είναι προσπελάσιμος».

Σε ερώτηση αν έχει συζητηθεί με τους Βούλγαρους να απελευθερώσουν ποσότητες νερού, ο κ. Πέτροβιτς απάντησε πως δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες νερού στα φράγματα των Βουλγάρων, λόγω της ανομβρίας.