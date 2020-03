Πολιτική

Συνεκπαίδευση της ΠΑ με το Αεροπλανοφόρο “Charles de Gaulle” (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο πλαίσιο των ασκήσεων, εκτελέστηκαν αεροπορικές επιχειρήσεις, τόσο στο φως της ημέρας, όσο και της νύχτας.

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε, νοτιοανατολικά της Κρήτης, συνεκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με αεροσκάφη του γαλλικού Αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, στο πλαίσιο της διμερούς Στρατιωτικής Συνεργασίας των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέσθηκαν αποστολές σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων, ημέρα και νύχτα.

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε με αεροσκάφη F-16 Block 52+ και F-16 Block 52+ Advance από την 115 και την 116 Πτέρυγα Μάχης, ενώ από το αεροπλανοφόρο αεροσκάφη Rafale M και E-2C Hawkeye.