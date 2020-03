Πολιτική

Σύνοδος ΥΠΕΣ: στήριξη στην Ελλάδα και... έκκληση στην Τουρκία για το Μεταναστευτικό

Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών. Το προσχέδιο που αναμένεται να υιοθετήσουν οι "27" για την μεταναστευτική κρίση.

Μήνυμα πρακτικής στήριξης στην Ελλάδα για τη φύλαξη των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της και έκκληση στην Τουρκία να σεβαστεί και να εφαρμόζει τη δήλωση του 2016 για το μεταναστευτικό, θα απευθύνουν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ, οι οποίοι συνεδριάζουν εκτάκτως το απόγευμα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με προσχέδιο συμπερασμάτων που αναμένεται να υιοθετήσουν οι 27, ξεκαθαρίζουν ότι «η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ παραμένει καθοριστική» και «οι παράνομες διαβάσεις δεν θα γίνουν ανεκτές».

Οι 27 σημειώνουν ότι «η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί αυτό και προτρέπουν τους μετανάστες να μην θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, προσπαθώντας παράνομες διαβάσεις δια ξηράς ή θαλάσσης».

Το Συμβούλιο καλεί «όλους τους επιτόπιους φορείς και οργανισμούς να μεταδώσουν αυτό το μήνυμα και να καταπολεμήσουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το Συμβούλιο εκφράζει την ισχυρή αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και τα άλλα Κράτη Μέλη που ενδέχεται να επηρεαστούν κατά τον ίδιο τρόπο. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να συνεργάζεται στενά με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ρευμάτων.

Όλα τα κράτη μέλη, η Κομισιόν και οι οργανισμοί της ΕΕ είναι έτοιμοι να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στις περιφέρειες υπό πίεση, ιδίως μέσω της ανάπτυξης της ταχείας επέμβασης στα σύνορα του FRONTEX. Τα Κράτη Μέλη θα παράσχουν ταχέως τη στήριξη που απαιτείται για να διασφαλιστεί η άμεση ανάπτυξη των σχετικών ομάδων και περιουσιακών στοιχείων».

Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του «για την πρόσθετη στήριξη της Κομισιόν προς την Ελλάδα, συγκεκριμένα τη δέσμευσή της να διαθέσει άμεσα 350 εκατ. Ευρώ, ενώ επιπλέον 350 εκατ. Ευρώ θα μπορούσαν να ζητηθούν στο πλαίσιο διορθωτικού προϋπολογισμού για τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης και των προσπαθειών της να συντονίσει την ταχεία παράδοση βοήθειας μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Η ΕΕ θα συνεχίσει ενεργά να καταπολεμά τις δραστηριότητες λαθρεμπορίου».

Επιπλέον το Συμβούλιο καλεί την Τουρκία «να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της Κοινής Δήλωσης του 2016 και να απέχει από δράσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή», τονίζοντας ότι «η δήλωση αυτή παράγει απτά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας τις σημαντικές προσπάθειες της Τουρκίας να φιλοξενήσει πρόσφυγες. Η ΕΕ θα συνεχίσει να βοηθά αυτές τις κοινότητες στην Τουρκία στο πλαίσιο της σύγκρουσης στη Συρία και αναμένει από την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της δήλωσης», ξεκαθαρίζουν οι 27.

Τέλος το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του «για τις ισχυρές δηλώσεις υποστήριξης προς την Ελλάδα που εξέφρασαν οι τέσσερις πρόεδροι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στα ελληνοτουρκικά σύνορα» και καταλήγει πως οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν στις 6 Μαρτίου το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

