Πολιτισμός

Πέθανε η Κατερίνα Ζιώγου

Ο πρόωρος χαμός της σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους, αλλά και τους θαυμαστές της.

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Κατερίνα Ζιώγου, την οποία γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από την σειρά "Ντόλτσε Βίτα" και τον ρόλο της “Ντορίτας”.

Η Κατερίνα Ζιώγου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 49 ετών, πριν από 10 ημέρες και σήμερα το πρωί τελέστηκε το 9ημερο μνημόσυνό της.

Η Κατερίνα Ζιώγου έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Η Κατερίνα Ζιώγου τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και έκανε πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

Έμενε στο Κουκάκι. Άφησε πίσω της μια κόρη 15 ετών.