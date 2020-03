Τοπικά Νέα

Από τι πέθανε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή κοντά σε σχολείο

Το πόρισμα του ιατροδικαστή για τον θάνατο της 44χρονης που βρέθηκε νεκρή χωρίς ρούχα.

Σε ασφυκτικά αίτια αποδίδει η ιατροδικαστική εξέταση τον θάνατο της 44χρονης που βρέθηκε νεκρή απέναντι από το 6ο Γυμνάσιο Βέροιας το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του InVeria.gr, από την εξέταση προέκυψε ότι η 44χρονη έχασε τη ζωή της επειδή κάποιος της έφραξε την αναπνευστική οδό από το στόμα και τη μύτη, για αυτό άλλωστε και δεν υπήρχαν εμφανή εξωτερικά τραύματα.

Υπενθυμίζεται ότι το πτώμα της γυναίκας βρισκόταν εκτός δρόμου, ήταν χωρίς ρούχα (μόνο με εσώρουχα) και το κεφάλι της ήταν καλυμμένο με μια μπλούζα.

Την υπόθεση πλέον αναλαμβάνει το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας (την είχε αναλάβει αρχικά το Αστυνομικό Τμήμα), ώστε να διερευνήσει την εγκληματική πράξη.