Κόσμος

Λεμεσός: Βόμβα σε ειδησεογραφικό όμιλο (εικόνες)

Επίθεση στα γραφεία ειδησεογραφικού ομίλου έγινε τα ξημερώματα στη Λεμεσό.

Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε τα ξημερώματα στα γραφεία του ειδησεογραφικού ομίλου MC Digital Media (Cyprus Times), στη Λεμεσό. Η Αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η διεύθυνση του ομίλου διαμηνύει ότι «τέτοιες καταδικαστέες ενέργειες δεν θα φιμώσουν το δημοσιογραφικό έργο». Τη βομβιστική επίθεση κατά της Cyprus Times καταδίκασε η κυβέρνηση της Κύπρου και διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να βρεθούν οι ένοχοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έκρηξη, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00, και σύμφωνα με πυροτεχνουργό οφείλεται σε πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στην κύρια είσοδο των γραφείων του δημοσιογραφικού ομίλου στην οδό Καμελίας, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο των γραφείων του ομίλου.

«Η Αστυνομία βρίσκεται στα αρχικά στάδια και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι στα χέρια της με σκοπό να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση της εγκληματικής αυτής ενέργειας», ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από τα γραφεία της MC Digital Media ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Ιωάννης Σωτηριάδης, υπογραμμίζοντας ότι «στόχος της Αστυνομίας είναι η άμεση εξιχνίαση, η σύλληψη των δραστών και η παραπομπή τους ενώπιον της δικαιοσύνης».

Ο Γενικός Διευθυντής της MC Digital Media Χρίστος Μαραγκός διαμήνυσε «προς πάσα κατεύθυνση» ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα αποτελέσουν κίνητρο εκφοβισμού και φίμωσης προς κανέναν και συμπλήρωσε πως «αντίθετα, καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες και πάνω από όλα μας πεισμώνουν για συνέχιση της σωστής δημοσιογραφίας».

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος σημειώνει ότι «η κυβέρνηση καταδικάζει μετά βδελυγμίας τη βομβιστική επίθεση κατά του συγκροτήματος διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης Cyprus Times», προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση καταδικάζει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια κατά της ελευθερίας του Τύπου, που είναι θεμελιώδους αξίας για τη δημοκρατία μας». «Η Πολιτεία θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να βρεθούν οι ένοχοι και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», διαβεβαιώνει ο κ. Κούσιος.