Πολιτισμός

“Δεν γιορτάζουμε, διεκδικούμε”

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τιμά την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών.

Με σύνθημα «Δεν γιορτάζουμε, Διεκδικούμε» και με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων οι οποίες στοχεύουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «στην εδραίωση μίας κουλτούρας στο πανεπιστήμιο που αντιτάσσεται σε όλες τις μορφές της έμφυλης βίας και προάγει υγιείς σχέσεις με έμφαση στον σεβασμό, στη συναίνεση και στην ισότητα».

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2020 με το σεμινάριο «Μηδενική ανοχή στην κουλτούρα του βιασμού» στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ και θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 με την κεντρική εκδήλωση με τίτλο «Όχι στην έμφυλη βία. Δεν συναινώ-αντιδρώ», η οποία τελεί υπό την αιγίδα των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δρώμενο το οποίο θίγει το ζήτημα της έμφυλης βίας, αφηγήσεις αληθινών ιστοριών σχετικά με γυναικοκτονίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, σκηνικό παιχνίδι γύρω από τα έμφυλα στερεότυπα, καθώς και θεατρικό αναλόγιο με μαρτυρίες γυναικών μεταναστριών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν δύο βιωματικά εργαστήρια, ένα σήμερα το απόγευμα, με τίτλο «Σεξιστική ρητορική και έμφυλη βία» και στις 6 Μαρτίου, με θέμα «Πρόσκληση σε τσάι: Αφηγήσεις & επαναφηγήσεις της κουλτούρας του βιασμού».