Πωλούσαν ηρωίνη και δοκιμαστικούς σωλήνες για εισπνεόμενα ναρκωτικά έξω από την ΑΣΟΕΕ (εικόνες)

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο...

Δύο άνδρες αφγανικής καταγωγής, ηλικίας 27 και 31 ετών, συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί, συνελήφθησαν στη συμβολή των οδών Πατησίων και Αντωνιάδου να κατέχουν προς διακίνηση:

ποσότητα ηρωίνης (σε βραχώδη μορφή) βάρους -10- γραμμαρίων

ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης βάρους 1,9- γραμμαρίων

ποσότητα κάνναβης βάρους -3,5- γραμμαρίων

-21- ναρκωτικά δισκία

-332- γυάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως συσκευή για χρήση εισπνεόμενων ναρκωτικών ουσιών

Επίσης κατασχέθηκαν -5- συσκευές κινητών τηλεφώνων

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τ.Α. Κυψέλης, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.