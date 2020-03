Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εννέα τα κρούσματα στην Ελλάδα

Ειναι το πρώτο κρουσμα που εντοπίζεται εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι το πρόφιλ του ασθενούς.

(εικόνα αρχείου)

Απο το Υπ. Υγείας και τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκε το ένατο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας.

Όπως σημειώνται, "πρόκειται για Έλληνα, ταξιδιώτη από το Ισραήλ και την Αίγυπτο, ο οποίος νοσηλεύεται σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Πάτρας", ήτοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ρίο.

Όπως αναφέρεται απο τον ΕΟΔΥ, "πραγματοποιείται εκτεταμένη ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς".



Το περιστατικό διεγνώσθη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 66χρονο, η κατάσταση του οποίου κρίνεται ως σοβαρή, δεδομένου ότι φέρεται πως νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Ο εν λόγω ασθενής φέρεται ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ο οποίος νοσηλεύεται από το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, με αρχική διάγνωση για "λοίμωξη του αναπνευστικού". Βάσει αυτής εισήχθη σε Παθολογική Κλινική, καθώς η λοίμωξη δεν είχε συσχετισθεί με το ταξιδιωτικό του ιστορικό.

Στα δύο εικοσιτετράωρα της νοσηλείας του στην Παθολογική Κλινική ήλθε σε επαφή με μεγάλο αριθμό ατόμων (ασθενείς, συνοδοί ασθενών, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό). ο 66χρονος κατάγεται από την Ηλεία και είχε ταξιδέψει με γκρουπ, στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Οι συνταξιδιώτες του περιλαμβάνονται στα πρόσωπα που «ιχνηλατούνται» από τον ΕΟΔΥ.

Το δεύτερο κρούσμα που ανακοινώθηκε σήμερα

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης είχε ανακοινωθεί το όγδοο κρούσμα, που ήταν ο σύζυγος μιας γυναίκας απο την Θεσσαλονίκη, η οποία νοηλευόταν ήδη με κορονοϊό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, "πρόκειται για Έλληνα, στενή επαφή του πέμπτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης. Ο ασθενής είναι ο σύζυγος της δασκάλας, φίλης της ασθενούς "0", ο οποίος αρχικά είχε βγει αρνητικός στην εξέταση, ήταν ωστόσο σε καραντίνα στο σπίτι του, χωρίς να είναι σε επαφή με τα παιδιά του, μέχρις ότου του έγινε το δεύτερο τεστ, το οποίο και βγήκε θετικό. Το περιστατικό διεγνώσθη στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Ο ασθενής δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου".

Μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, Αθ.Σκουτέλης είπε πως ένα 8ο και 9ο κρούσμα είναι αναμενόμενο στη χώρα μας και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι έτοιμες να το αντιμετωπίσουν. Τόνισε δε ότι, τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας παραμένουν όπως έχουν, εκτός και αν υπάρξει ραγδαία εξέλιξη, οπότε και υπάρχει προετοιμασία για πιο σκληρά μέτρα.