Μεταναστευτικό: Αυξημένες ροές το α’ δίμηνο του 2020

Αναλυτικά τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου...

«Ελαφρώς συγκρατημένη η αύξηση των ροών το Φεβρουάριο, στοχευμένη αποσυμφόρηση νησιών με πάνω από 6.000 μετακινήσεις από τις αρχές του έτους». Αυτή είναι η περιγραφή στα στοιχεία για το προσφυγικό που ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης και όπως αναφέρεται σχετική δημοσιοποίηση πληροφοριών θα γίνεται στις αρχές κάθε μήνα.

Αυξημένες ροές είχαμε το πρώτο δίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Αναλυτικότερα, ο Ιανουάριος παρουσίασε αύξηση κατά 35%, ενώ ο Φεβρουάριος κατά 20%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ροές το Φεβρουάριο του 2020 μειώθηκαν κατά 38% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020.

Συνολικά τον Φεβρουάριο του 2020 είχαμε 2.072 αφίξεις, έναντι 3.118 αφίξεων τον προηγούμενο μήνα. Οι συνολικές αφίξεις για το 2020 είναι 5.190. Αντίστοιχα, οι ροές στο Φυλάκιο Έβρου είναι 807 τον Φεβρουάριο, έναντι 861 τον Ιανουάριο.

Οι δομές των ΚΥΤ στα νησιά παραμένουν υπερκορεσμένες, καθώς φιλοξενούν 6,17 φορές περισσότερο κόσμο από τη χωρητικότητά τους. Οι διαμένοντες στα ΚΥΤ είναι ελαφρά λιγότεροι στο τέλος Φεβρουαρίου (38.091) σε σχέση με το τέλος του έτους (38.423). Αντίστοιχα, οι συνολικοί πληθυσμοί στα νησιά (εντός και εκτός ΚΥΤ) ήταν 41.899 στα τέλη του 2019 έναντι 42.033 τέλη Φεβρουαρίου.

Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα σε συνδυασμό με τις επιστροφές προς την Τουρκία και τις αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ του διμήνου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου είναι μεγαλύτερες από τις ροές του διμήνου, επιτυγχάνοντας καθαρή μείωση του συνολικού πληθυσμού στα νησιά.

Οι επιστροφές έχουν υπερτριπλασιαστεί το πρώτο δίμηνο του 2020 (116 έναντι 32) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, εντούτοις παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το θετικό είναι ότι γίνονται πλέον τουλάχιστον εβδομαδιαίες αποστολές προς την Τουρκία.

Τον Φεβρουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 63 επιστροφές προς την Τουρκία,έναντι 53 τον Ιανουάριο και 195 όλο το 2019. Αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν 52 αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ, έναντι 47 τον Ιανουάριο και 296 όλο το 2019. Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα το Β΄ Εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 12.095, έναντι 7.251 το Α΄ Εξάμηνο του 2019. Αντίστοιχα, οι μεταφορές του πρώτου διμήνου του 2020 ανήλθαν σε 6.174, δηλαδή 984 περισσότερες από τις αφίξεις στα νησιά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Αναφορικά με την Υπηρεσία Ασύλου, ο συνολικός μέσος χρόνος από αρχική καταγραφή μέχρι έκδοση απόφασης ουσίας είναι στις 27 ημέρες για το 2020 έναντι 183 ημερών το 2019. Οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου αυξήθηκαν κατά 6,7% την 31/1/2020 σε σχέση με την 31/12/2019. Οι εκκρεμείς προσφυγές, στην Αρχή Προσφυγών μειώθηκαν κατά 2.868 από 1/1/2020, ήτοι μείωση 24%.

Ειδικότερα, ο μέσος χρόνος από την καταγραφή της βούλησης για άσυλο μέχρι την έκδοση της απόφασης ουσίας για το 2019 ανήλθε στις 148 ημέρες, έναντι 22 ημερών το 2020 (βάσει του νέου νόμου για το άσυλο). Ο μέσος χρόνος μεταξύ της καταγραφής από την ΕΛΑΣ και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης για το 2019 ανήλθε στις 35 ημέρες, έναντι 5 ημερών για το 2020. Ο συνολικός μέσος χρόνος από αρχική καταγραφή μέχρι έκδοση απόφασης ουσίας το 2019 ανήλθε στις 183 ημέρες έναντι 27 ημερών για το 2020.

Το διάστημα αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω καθώς με νομοθετική ρύθμιση που θα προωθήσει εντός της εβδομάδος το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, ενοποιεί τα δύο διαφορετικά στάδια καταγραφής σε ένα.