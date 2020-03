Κόσμος

Βουλευτικές εκλογές προκήρυξε ο Βούτσιτς

Οι εκλογές αυτές θεωρούνται σημαντικές για το κόμμα του Σέρβου Προέδρου, την ώρα που δέχεται τα "πυρά" της αντιπολίτευσης.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς προκήρυξε σήμερα βουλευτικές εκλογές για τις 26 Απριλίου, μια ψηφοφορία που θεωρείται σημαντική για να εδραιώσει την εξουσία του το κόμμα του, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS).

«Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και μια δημοκρατική ατμόσφαιρα την ημέρα των εκλογών», δήλωσε ο Βούτσιτς αφού υπέγραψε το σχετικό διάταγμα στο γραφείο του στο Βελιγράδι.

Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποφασίσει να μποϊκοτάρουν την ψηφοφορία, κατηγορώντας τον Βούτσιτς και τον συνασπισμό του για αυταρχισμό, φίμωση της ελευθεροτυπίας, επιθέσεις εναντίον ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, διαφθορά και σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Βούτσιτς και οι υποστηρικτές του, οι οποίοι διαθέτουν συντριπτική πλειοψηφία στο απερχόμενο 250μελές κοινοβούλιο, έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Μερικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προωθούν μια εθνικιστική και φιλορωσική ατζέντα. Το SNS βλέπει τη Σερβία ως μελλοντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ζητεί επίσης στενές οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα.

«Φυσικά θα υπάρχει πάθος στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, όμως είναι σημαντικό όλα να προχωρήσουν με δημοκρατικό τρόπο», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Οι εκλογές μπορεί να δημιουργήσουν επίσης τις συνθήκες ώστε ο Βούτσιτς, ένας πρώην εθνικιστής από τα χρόνια του 1990 ο οποίος έχει έκτοτε υιοθετήσει φιλοδυτική πολιτική, να προχωρήσει σε μια συμφωνία για την βελτίωση των σχέσεων με το Κόσοβο, την αποσχισθείσα νότια επαρχία της Σερβίας, στην οποία κατοικούν κυρίως Αλβανοί.

Η συμφωνία αυτή έχει κρίσιμη σημασία για την προσπάθεια της Σερβίας να ενταχθεί στην ΕΕ. Το Κόσοβο αποσχίσθηκε από τη Σερβία το 2008, σχεδόν μια δεκαετία αφότου το ΝΑΤΟ βομβάρδισε τη Γιουγκοσλαβία για να σταματήσει την αιματηρή καταστολή των Αλβανών του Κοσόβου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που έγινε τον Ιανουάριο από την εταιρεία Faktor Plus, ο συνασπισμός του SNS και μερικών μικρών κομμάτων θα κερδίσει τις εκλογές συγκεντρώνοντας γύρω στο 50% των ψήφων. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο είναι εταίρος στην απερχόμενη κυβέρνηση, εκτιμάται ότι θα έρθει μακράν δεύτερο με 10% των ψήφων. Η συμμετοχή αναμένεται ότι θα φθάσει το 50%.