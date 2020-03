Αθλητικά

Στους πιο διάσημους συλλόγους στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός

Οι Πειραιώτες άφησαν πίσω τους ομάδες όπως ο Άγιαξ και η Μπενφίκα. Ποια ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Η επική πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Αρσεναλ είχε ως αποτέλεσμα να... εκτοξευθεί η επισκεψιμότητα του συλλόγου στο facebook. Οπως ανακοινώθηκε σήμερα, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 22η θέση στην σχετική λίστα με 1,07 εκατ. επισκέψεις τον Φεβρουάριο!

Οι Πειραιώτες άφησαν πίσω τους ομάδες όπως ο Αγιαξ και η Μπενφίκα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Λίβερπουλ με 21,8 εκατ. επισκέψεις. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ακόμα μια ομάδα από την Premier League. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει 16,9 εκατ. επισκέψεις. Την τριάδα συμπληρώνει η Γιουβέντους με 12,8 εκατ. κι ακολουθούν Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Στη γηραιά Ήπειρο, πρώτη είναι η ομάδα του Κλοπ. Στη Βόρεια και Νότια Αμερική ξεχωρίζει η Φλαμένγκο. Στην Αφρική πρώτευσε η Αλ Αχλί, ενώ στην Ασία οι Σάουθερν Τάιγκερς. Τέλος στην Ωκεανία, τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είχε η ιστοσελίδα της Σάουθ Σίντνεϊ.