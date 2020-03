Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 27 νεκροί σε ένα 24ωρο - Κλείνουν σχολεία και πανεπιστήμια στην Ιταλία

Δεκάδες νεκροί, 2.263 κρούσματα, ανάμεσά τους κι ένα νεογέννητο στην γειτονική χώρα. Σε απομόνωση ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζουζέπε Κοντε αποφάσισε ότι τα πανεπιστήμια και τα σχολεία της Ιταλίας θα παραμείνουν κλειστά σε όλη την χώρα μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο πρόληψης κατά του κορονοϊού.

Στο μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Στέφανο Παρουανέλι έθεσε τον εαυτό του σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους, λόγω του ότι συνεργάτης του προέκυψε θετικός στον ιό.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι που επρόκειτο να πραγματοποιήσει σε μια εβδομάδα στη Μοζαμβίκη ενώ ενδέχεται να ακυρωθούν και οι εκδηλώσεις και οι συναντήσεις της 8ης Μαρτίου για την Γιορτή της Γυναίκας.

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Ιταλία -27 νεκροί μέσα σε μία ημέρα

Να σημειωθεί ότι μέσα στις τελευταίες 24 ώρες κατέληξαν 27 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών από κορονοϊό στην Ιταλία στους 79, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων έφθασε τα 2.263, ανάμεσά τους κι ένα νεογέννητο μωρό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε χθες το βράδυ στην δημοσιότητα, ο επίτροπος Δημόσιας Υγείας Άντζελο Μπορέλι, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, αυτή την στιγμή υπάρχουν 2.263 κρούσματα κορονοϊού, μια αύξηση 428 ατόμων σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα και 79 νεκροί, 27 περισσότεροι. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα 160 άτομα που θεραπεύτηκαν (11 περισσότερα από προχθές).

Προς διακοπή το πρωτάθλημα

Serie A κεκλεισμένων των θυρών ή διακοπή για ένα μήνα. Αυτά είναι σύμφωνα με τον υφυπουργό υγείας της Ιταλίας, Πιερπάολο Σιλέρι, τα δύο ενδεχόμενα που θα συζητηθούν σήμερα, καθώς η ιταλική κυβέρνηση θα ανακοινώσει νέο πλαίσιο μέτρων υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, όπως ζήτησε επιστημονική επιτροπή.

Τα μέτρα, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ περιλαμβάνουν την απαγόρευση για τις επόμενες τριάντα ημέρες γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών εκδηλώσεων, τα οποία συνεπάγονται τη συγκέντρωση ανθρώπων χωρίς την ύπαρξη απόστασης ασφαλείας τουλάχιστον ενός μέτρου.