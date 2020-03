Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ποιες ΔΟΥ συγχωνεύονται

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για ποιους φορολογούμενους διακόπτεται για ένα 24ωρο η λειτουργία εφαρμογών του TAXISnet.

H ΑΑΔΕ συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης και με σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε:

Από 9.3.2020 συγχωνεύεται η ΔΟΥ Γαλατσίου Α'-Β' τάξεως με τη ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών Α'-Β' τάξεως, με την δεύτερη να μεταφέρεται στην πρώτη και να παραμένει η ΔΟΥ Γαλατσίου ως Α-Β τάξης.

Αυτό σημαίνει ότι από 5.3.2020 έως και 6.3.2020, οι εν λόγω ΔΟΥ θα είναι κλειστές για το κοινό και από την Δευτέρα, 9 Μαρτίου, οι συναλλαγές των φορολογουμένων, που υπάγονται στις ΔΟΥ αυτές, θα πραγματοποιούνται στη ΔΟΥ Γαλατσίου, που βρίσκεται στην οδό Χριστιανουπόλεως 103, στο Γαλάτσι Αττικής.

Περαιτέρω, για τους φορολογούμενους των προαναφερόμενων ΔΟΥ:

Δεν θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικών ετών 2015-2018, καθώς και η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δηλώσεων Ε9 ετών 2014-2019, από την Τετάρτη 04.03.2020 ώρα 23:00 έως τη Δευτέρα 09.03.2020 ώρα 12:00.

Η υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών των ανωτέρω ΔΟΥ καθώς και η πληρωμή των οφειλών αυτών με τη χρήση καρτών πληρωμών στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, δεν θα είναι διαθέσιμη, από την Πέμπτη 05.03.2020 ώρα 10:00 πμ έως τη Δευτέρα 09.03.2020 ώρα 12:00.

Επιπλέον, για όλους τους φορολογούμενους:

Η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων VIES δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 05.03.2020 μεταξύ 10:00-17:00.