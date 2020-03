Υγεία - Περιβάλλον

Πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε οργανισμούς της ΕΕ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Υπάλληλος, στις Βρυξέλλες, βγήκε θετικός στο τεστ για τον covid-19…

Στα 25 εκτοξεύτηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στο Βέλγιο, εκ των οποίων τα δέκα καταγράφηκαν εντός του τελευταίου 24ώρου.

Εννέα στα δέκα κρούσματα αφορούν άτομα που επέστρεψαν από ταξίδι στην Ιταλία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Εν τω μεταξύ, το πρώτο καταγράφηκε covet-19 στα ευρωπαϊκά όργανα. Ένας υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας που εδρεύει στις Βρυξέλλες βγήκε θετικός στο τέστ για τον κορονοϊό. Είχε επιστρέψει από αποστολή στην Ιταλία, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Ντάνα Σπινάν.