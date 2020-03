Κοινωνία

“Έβρεξε” πρόστιμα σε οδηγούς που μπήκαν στη ΛΕΑ

Δεκάδες οι παραβάσεις το τετραήμερο Αποκριάς – Καθαράς Δευτέρας...

Στοχευμένους ελέγχους, σε οδικά τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και Αττικής Οδού, για τον εντοπισμό οδηγών που κινούνταν στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έκανε η Τροχαίας Αττικής, κατά το εορταστικό 4ημερο Αποκριάς-Καθαράς Δευτέρας (28-02-2020 έως 02-03-2020).

Συνολικά βεβαιώθηκαν -479- παραβάσεις σε οδηγούς οι οποίοι κινούνταν στην Λ.Ε.Α., εκ των οποίων οι -310- μέσω Ειδικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Συσκευών (κάμερες) και -169- κατά τη διάρκεια επιτόπιων τροχονομικών ελέγχων.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), κατατάσσεται στις παραβάσεις αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς και σε περιπτώσεις διάπραξης παράβασης, προβλέπεται η επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης για εξήντα (60) ημέρες, καθώς και η καταχώρηση εννέα (9) βαθμών Σ.Ε.Σ.Ο. (Point System), χωρίς την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Λωρίδων Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), δεν επιτρέπεται.

Παρόμοιες ειδικές εξορμήσεις, με σκοπό τη διασφάλιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής.