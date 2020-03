Κόσμος

Le Drian: Άμεση η βοήθεια στην Ελλάδα κόντρα στον εκβιασμό του Ερντογάν

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ χαρακτήρισε απαράδεκτη την "εργαλειοποίηση" του μεταναστευτικού ζητήματος από την Τουρκία για να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη.

Eπίκαιρη ερώτηση κατατέθηκε στην γαλλική Εθνοσυνέλευση σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση με τους μετανάστες στα σύνορα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με την Τουρκία.



Απάντηση έδωσε ο Υπουργός Ευρώπης και εξωτερικών υποθέσεων της Γαλλίας Jean-Yves Le Drian υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος από την Τουρκία για να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη είναι απαράδεκτη».

Αναλυτικά η απάντηση του Jean-Yves Le Drian

«Παρουσιάσατε την υπάρχουσα κατάσταση με τους μετανάστες στα σύνορα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με την Τουρκία. Παρατηρούμε πράγματι μια εισροή μεταναστών στα χερσαία σύνορα και αφίξεις στα νησιά, μεταναστών που βρίσκονται στην Τουρκία εδώ και καιρό, Ιρανών, Αφγανών, Σύριων φυσικά, πολλών Αφρικανών, που ωθούνται, από τις τουρκικές αρχές, να επιχειρήσουν να διασχίσουν τα σύνορα.

Η Ελλάδα έλαβε ισχυρά μέτρα με σκοπό να αποτρέψει τη διέλευση των συνόρων, και όπως έπραξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έτσι και εγώ διεμήνυσα χθες και προχθές στον Έλληνα ομόλογό μου την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας. Το μήνυμα αυτό εστάλη και στις βουλγαρικές αρχές, γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας αφορά όλους, στο πλαίσιο του Χώρου Σένγκεν.

Θα ήθελα να σας πω με σαφήνεια, Κύριε Βουλευτά, πως η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος από την Τουρκία για να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη είναι απαράδεκτη.

Το Μάρτιο του 2016 συνάψαμε μια συμφωνία. Η συμφωνία αυτή πρέπει να γίνεται σεβαστή. Τηρείται από την Ευρώπη και όλα τα Κράτη Μέλη που την εφαρμόζουν επί τέσσερα χρόνια. Πρέπει να τηρείται και από την Τουρκία, ειδικότερα από τη στιγμή που οι προβλεπόμενες οικονομικές δεσμεύσεις είναι πολύ σημαντικές.

Για να μπορέσουμε να οργανωθούμε περαιτέρω, αποφασίσαμε τη διενέργεια δύο συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών, αύριο, και, κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας αλλά και προς υποστήριξη της Ελλάδας, θα συναντηθούμε την Παρασκευή ώστε να προβλεφθούν μέσα γρήγορης παρέμβασης για τη μείωση της πίεσης που υφίστανται οι Ελληνικές Αρχές, για την ενεργοποίηση του μηχανισμού της Frontex και για να διασφαλιστεί ότι οι Έλληνες θα έχουν στη διάθεσή τους τρόπους αντίδρασης και αντίστασης σε αυτήν την εισβολή και σε αυτόν τον εκβιασμό. είναι η θέση της Γαλλίας.»