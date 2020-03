Life

“The 2Night Show” με ανατρεπτικά “ζευγάρια” και αποκαλύψεις την Τετάρτη (εικόνες)

Εξομολογήσεις καρδιάς, ιστορίες για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική πορεία και μια συμφωνία για την “Αστυνομία ζώων”.

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Κάτια Ταραμπανκό και τον Γιώργο Λάγιο, σε μια αποκλειστική συνέντευξη, όπου μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους. Πλήρως συνειδητοποιημένοι, εκφράζουν τον θαυμασμό και την αγάπη που τρέφει ο ένας για τον άλλον, αποκαλύπτουν τα όριά τους, ενώ εξηγούν και τους λόγους που η σχέση τους έχει ημερομηνία λήξης.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Κωστής Σαββιδάκης.

Ο αγαπημένος, σε όλους, παπάς από τις «Άγριες Μέλισσες», μιλά για την πορεία του στην υποκριτική, τα παραπανίσια κιλά που παραλίγο να του στοιχίσουν τα πόδια του, ενώ μοιράζεται με τον Γρηγόρη άγνωστες πτυχές από την προσωπική του ζωή.

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Παναγιώτης Μήλας έρχονται στην παρέα του Γρηγόρη και μιλούν για την περίεργη γνωριμία τους. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται σ’ ένα όραμα που τελικά γίνεται πραγματικότητα, στη δημιουργία της «αστυνομίας ζώων» που έχει ως σκοπό να περιορίσει και να εξαλείψει την κακοποίηση των ζώων.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 23:45, στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow