Πολιτική

Μπορέλ προς Ερντογάν: απαράδεκτη η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Προτροπές στην Άγκυρα να μην ενθαρρύνει περαιτέρω μετακινήσεις μεταναστών προς τα σύνορα με κράτη της ΕΕ.

Ως μακρά και ωφέλιμη περιέγραψε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα

Χαρακτήρισε, πάντως, απαράδεκτη την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και προέτρεψε την Άγκυρα να μην ενθαρρύνει περαιτέρω μετακινήσεις μεταναστών προς τα σύνορα με κράτη της ΕΕ.

Περισσότεροι από 10.000 μετανάστες προσπαθούν να παραβιάσουν τα σύνορα προς την Ελλάδα από την περασμένη Πέμπτη που η Τουρκία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμορφώνεται πλέον προς τη συμφωνία του 2016 με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε στόχο να σταματήσουν οι ροές της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη με αντάλλαγμα την καταβολή στην Τουρκία αρωγής ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εξάλλου ο Μπορέλ δήλωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύσει επείγουσα βοήθεια 170 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία.

Από το ποσό αυτό, 60 εκατ. ευρώ θα αφιερωθούν στη βορειοδυτική Συρία που μαστίζεται από σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, δήλωσε ο Μπορέλ στη συνέντευξη που έδωσε στην Άγκυρα αφού συναντήθηκε με τούρκους αξιωματούχους.