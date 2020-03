Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος για κορονοϊό: πρέπει να κλείσουν τώρα τα σχολεία στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Κραυγή αγωνίας” από τον Καθηγητή στο London School of Economics για την ανάγκη αποτροπής εξάπλωσης της νόσου.

«Θεωρώ ότι αν είναι να πάρουμε αντίστοιχα μέτρα πρέπει να το κάνουμε άμεσα πριν υπάρχει μεγάλη διάδοση του νέου ιού. Αν υπάρξουν κρούσματα σε σχολεία και πανεπιστήμια τα μέτρα που θα ακολουθήσουν θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά. Η διδασκαλία στα σχολεία μπορεί να αναπληρωθεί με e-learning και να αξιοποιηθεί και η δημόσια τηλεόραση με προγράμματα διδασκαλίας τις πρωινές ώρες», αναφερει σε ανάρτηση του ο Ηλίας Μόσιαλος, σχολιάζοντας την είδηση για τα δραστικά μέτρα στην Ιταλία, με το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων.