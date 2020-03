Οικονομία

“Ψήφος εμπιστοσύνης” του Ομίλου Vodafone στην ελληνική οικονομία

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Nick Read.

H Ελλάδα, χάρη στο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της και τη φιλοαναπτυξιακή πολιτική που έχει πλέον, προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και μπορεί να αποτελέσει τεχνολογικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Vodafone, Nick Read, στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο κ. Read, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του Ομίλου Vodafone στην ελληνική οικονομία και αναφέρθηκε στις επενδύσεις της εταιρείας σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Επίσης, επιβεβαίωσε ότι ο Όμιλος Vodafone προγραμματίζει συνεχιζόμενες επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές που υπολογίζονται σε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ υπενθύμισε τη διαρκή στήριξη του Ομίλου στη νέα γενιά της Ελλάδας και στην αντιμετώπιση του brain drain, μέσα από συνεργασίες με νεοφυείς επιχειρήσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας και δράσεις και προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, από πλευράς κυβέρνησης, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.