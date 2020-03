Πολιτική

Κομισιόν: Τα μέτρα για την προστασία των ελληνικών συνόρων

Μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την προστασία των ελληνικών συνόρων, που περιλαμβάνει την κινητοποίηση από την FRONTEX 100 επιπρόσθετων συνοριοφυλάκων πέρα από τους 530 που έχουν διαθέσει τα κράτη μέλη και τη διάθεση ακόμη ενός αεροπλάνου, ταχύπλοου σκάφους και τριών οχημάτων με θερμικές κάμερες, αποφάσισε το κολλέγιο των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, αμέσως μετά, σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, υπογράμμισε ότι μετά την επίσκεψη των τριών προέδρων των θεσμών χθες στον Έβρο και της κροατικής Προεδρίας, η Ένωση έστειλε ένα «εκκωφαντικό μήνυμα αλληλεγγύης» προς την Ελλάδα η οποία αντιμετωπίζει μία «άνευ προηγουμένου πρόκληση».

Τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία αλλά και τα σύνορα της Βουλγαρίας είναι ευρωπαϊκά,σημείωσε ο κ. Σχοινάς, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή και με τις κυπριακές αρχές.

Το Σχέδιο δράσης το οποίο πρόκειται να τεθεί προς έγκριση στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων,που θα συνεδριάσει στις 6 ώρα Ελλάδος στη βελγική πρωτεύουσα, περιλαμβάνει ακόμη:

-Την άμεση χρηματοδότηση 350 εκατ. ευρώ τα οποία προορίζονται στην στήριξη των υποδομών σχετικά με τη διαδικασία «σκρίνινγκ» την ασφάλεια και την ιατρική φροντίδα, ενώ άλλα 350 εκατ. ευρώ θα ακολουθήσουν αμέσως μετά με τροποποιητικό προϋπολογισμό.

-Την προσπάθεια επανεκκίνησης της επανεγκατάστασης και της χρηματοδότησης του προγράμματος των επιστροφών.

«Λανσάρουμε την πολιτική προστασίας για ιατρική αγωγή. Ζητήσαμε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 160 επιπλέον υπαλλήλων για αιτήσεις ασύλου. Ακόμη πρέπει να ενισχύσουμε την περιφερειακή συνεργασία με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, καθώς δεν πρέπει να επαναληφθούν οι σκηνές του 2016», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Είμαστε ικανοί να αποδείξουμε, σημείωσε, ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε καταστάσεις όταν δοκιμάζεται η ίδια η Ευρώπη όπως αυτή την στιγμή».

«Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εργαλεία. Πρέπει να υπάρξει συντονισμένη δράση και ψυχραιμία. Σημαντικό να έχουμε συντονισμό » πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ακόμη, ότι ο ίδιος και η επίτροπος Ίλβα Γιόχανσον «θα παρουσιάσουμε ένα νέο deal για το άσυλο και τη μετανάστευση. Δεν μπορεί η Ευρώπη να αποτύχει δύο φορές».

Από την πλευρά της, στην ίδια συνέντευξη, η κ. Γιόχανσον σημείωσε ότι η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας θα πρέπει να τηρηθεί και από την πλευρά της Άγκυρας, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ ανησυχητική η κατάσταση και πολλοί άνθρωποι έλαβαν ψευδείς υποσχέσεις και βρέθηκαν μπροστά στα ελληνικά σύνορα. Έχουν παγιδευτεί σε αυτή την κατάσταση. Να μην λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις αυτή η ανθρωπιστική κρίση» τόνισε η επίτροπος.

Είναι σημαντικό, σημείωσε «να καταδείξουμε αλληλεγγύη στην Ελλάδα». «Υπάρχει συμφωνία. Εμείς τηρούμε την συμφωνία και θα συνεχίσουμε να το πράττομαι. Είναι αναγκαίο η Τουρκία να την σεβαστεί. Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι αν συγκρίνουμε με το 2015. Υπάρχει διάλογος και είμαι πιο αισιόδοξη από ότι πριν ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Με τη βοήθεια προς την Ελλάδα θα είναι ένας συνεχής μηχανισμός αλληλεγγύης», κατέληξε η κ. Γιόχανσον. Ενώ ο κ. Σχοινάς συμπλήρωσε ότι στο πρόσφατο ταξίδι τους στην Άγκυρα δεν είχαν ενδείξεις ότι δεν θα τηρηθεί η συμφωνία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για όσα ακούγονται περί χρήσης «πλαστικών σφαιρών» από τις ελληνικές αρχές και αν η προστασία των συνόρων θα γίνει με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κ. Γιόχανσον υπογράμμισε ότι «πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει αντίφαση για την προστασία και φύλαξη συνόρων και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Ενώ για το θέμα της επανεγκατάστασης είπε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα προς το παρόν από την Ελλάδα, αλλά εξετάζεται.

Ο αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από όλα αυτά που κυκλοφορούν στα social media, ο ίδιος είδε με τα μάτια του τι συμβαίνει στα σύνορα.

«Εξυπακούεται ότι πρέπει η προστασία των συνόρων να συνάδει με το δίκαιο και όταν μιλάμε για συγκεκριμένες καταστάσεις, καλώ σε σύνεση γιατί υπάρχουν φήμες, αλλά οι περιστάσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι άνευ προηγουμένου».

Ο κ. Σχοινάς τόνισε τέλος, ότι υπήρξε εργαλειοποίηση των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, είναι «ευαίσθητο θέμα» και η κατάσταση πρέπει να εξομαλυνθεί.