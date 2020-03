Κόσμος

Εκκένωση του αεροδρομίου στο Στρασβούργο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές. Ακυρώθηκαν πτήσεις.

(εικόνα αρχείου)

Το αεροδρόμιο του Στρασβούργου εκκενώθηκε σήμερα το μεσημέρι, μετά από προειδοποίηση για βόμβα, γεγονός που προκάλεσε την ακύρωση δύο πτήσεων και την καθυστέρηση πολλών άλλων, όπως έγινε γνωστό από τη διαχειρίστρια εταιρεία του.

Το αεροδρόμιο του Στρασβούργου-Εντζέμ, δέχτηκε αργά το πρωί ένα «κακόβουλο» μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφερόταν στην τοποθέτηση βόμβας στον χώρο του, σύμφωνα με την περιφέρεια του Κάτω Ρήνου.

Εκείνη την ώρα στις εγκαταστάσεις του βρίσκονταν 350 άνθρωποι, οι οποίοι απομακρύνθηκαν προκειμένου να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος. Οι επιβάτες οδηγήθηκαν σε έναν γειτονικό χώρο όπου τους προσφέρθηκε φαγητό και αναψυκτικά.

Δύο πτήσεις, με προορισμό το Μόναχο και την Τουλούζη, ματαιώθηκαν. Καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν σε άλλες τέσσερις με προορισμό τη Λιόν, τη Νίκαια, το Άμστερνταμ και τη Νάντη.