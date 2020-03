Πολιτική

Τσίπρας: Η κυβέρνηση να πιέσει ακόμα και με βέτο την ΕΕ για έμπρακτη στήριξη

Συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η τοποθέτηση του προέδρου του κόμματος σχετικά με το μεταναστευτικό.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αρκείται σε ευρωπαϊκή στήριξη επικοινωνιακού χαρακτήρα μόνο για τα σύνορα και για να μετατραπεί η χώρα μας σε αποθήκη ψυχών», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «οφείλει άμεσα να ζητήσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής και να πιέσει ακόμα και με βέτο στις αποφάσεις της ΕΕ, προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της Κοινής Δήλωσης και ακόμα και κυρώσεις προς την Τουρκία για τον ωμό εκβιασμό, καθώς και δέσμευση για δίκαιο διαμοιρασμό στα κράτη-μέλη».

Στο εσωτερικό, σημείωσε κατά τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση οφείλει «να σταματήσει επιτέλους τις τραγικές καθυστερήσεις και να αποσυμφορήσει άμεσα τα νησιά». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «η κατάσταση στη Λέσβο με 25.000 ανθρώπους, συνεχιζόμενες ροές και με πολίτες να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους, έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνική ειρήνη και ασφάλεια».