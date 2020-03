Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παροδική η βελτίωση των φαινομένων, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Η πρώτη κακοκαιρία του Μαρτίου, σιγά-σιγά εκτονώνεται και αποχωρεί, όμως η βελτίωση δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς μια νέα κακοκαιρία πλησιάζει από τα δυτικά.

Την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές, με λίγα χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και το πρωί σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία, σε μικρή πτώση, θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 2 έως 18 βαθμούς και νοτιότερα από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν νοτιάδες στο ανατολικό Αιγαίο, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, που θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς, 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για του αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το Κορύνεο και τον Εξωασκό στην Αμυγδαλιά. Είναι μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν τα φύλλα, τα άνθη και στη συνέχεια και τους καρπούς.

Συμπτώματα: Το κορύνεο προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα και στους καρπούς, μικρά έλκη στους βλαστούς και κλάδους. Ο Εξώασκος προσβάλει τα ακραία νεαρά φύλλα την άνοιξη τα οποία παραμορφώνει.

Το κορύνεο προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα και στους καρπούς, μικρά έλκη στους βλαστούς και κλάδους. Ο Εξώασκος προσβάλει τα ακραία νεαρά φύλλα την άνοιξη τα οποία παραμορφώνει. Συστάσεις: Συνιστώνται ψεκασμοί για τις περιοχές που τα δένδρα βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών και επανάληψή τους μετά την πτώση των πετάλων, με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ο ψεκασμός αυτός θα μπορούσε να συνδυαστεί με εκείνο για τη μονίλια.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: