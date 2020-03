Οικονομία

“Παράθυρο” Σεντένο σε δημοσιονομική χαλάρωση λόγω κορονοϊού

Στη συνεδρίαση του Eurogroup, της 16ης Μαρτίου, οι αποφάσεις. Η στάση της Αθήνας.

Η επιδημία του κορονοϊού έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, αλλά το μέγεθος και η διάρκεια του προβλήματος είναι δύσκολο να προβλεφθούν σε αυτό το στάδιο, τόνισε ο Μάριο Σεντένο μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Eurogroup.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης παρακολουθούν την κατάσταση από κοντά.

Τόνισε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ασθένειας, για την παροχή στήριξης στις υπηρεσίες υγείας και στα συστήματα πολιτικής προστασίας αλλά και για την θωράκιση των οικονομιών.

Ο κ. Σεντένο υπογράμμισε ότι ο κορωνοϊός έχει επιφέρει ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα σε κάποιες περιοχές.

Σημείωσε παράλληλα ότι το Eurogroup καλωσορίζει τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και τις πολιτικές που έχει δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι δεδομένου του δυνητικού αντίκτυπου στην ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων και των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να συντονίσουν την αντίδρασή τους και να χρησιμοποιήσουν όλα τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περαιτέρω δράση. Αυτό περιλαμβάνει και δημοσιονομική μέτρα, καθώς μπορεί να χρειαστούν για τη στήριξη της ανάπτυξης. Το πλαίσιο των δημοσιονομικών μας κανονισμών παρέχει ευελιξία για την αντιμετώπιση “ασυνήθιστων συμβάντων που δεν υπόκεινται στον έλεγχο των κυβερνήσεων”» υπογράμμισε ο κ. Σεντένο…

Στις 16 Μαρτίου οι αποφάσεις

Η ενεργοποίηση δημοσιονομικών μέτρων τόνωσης της οικονομίας της ευρωζώνης, παραπέμφθηκε στο τακτικό Eurogroup της 16ης Μαρτίου. Σήμερα έγινε μια πρώτη αποτίμηση και καταγράφηκε η ετοιμότητα ανάληψης συντονισμένης δράσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες που πλήττονται περισσότερο όπως η Ιταλία και η Γαλλία είναι υπέρ της γραμμής κοινών δημοσιονομικών πολιτικών, υπό την έννοια μιας δέσμης μέτρων ενιαίας εφαρμογής για όλες τις χώρες.

Εκτιμάται δε ότι οι πολιτικές αυτές μπορούν να υπαχθούν στους Κανόνες περί Εκτάκτων Περιστάσεων, ώστε να μην «επηρεάζουν» τις μετρήσεις του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Αύριο συνεδριάζει (δια ζώσης) το Euro Working Group, στο οποίο αναμένεται να υπάρξει επίσης συζήτηση για το πρόβλημα με τον κορονοϊό.