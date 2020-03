Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε αυστηρή κατ’ οίκον απομόνωση η οικογένεια ασθενούς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο αναφοράς στην Αθήνα. Τι αναφέρουν πηγές του υπουργείου Υγείας.

Σε αυστηρή κατ’ οίκον απομόνωση τέθηκε σήμερα η οικογένεια του 7ου κρούσματος του κορονοϊού στη χώρα μας.



Πρόκειται για τον άνδρα που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο αναφοράς στην Αθήνα, καθώς είχε ανιχνευτεί θετικός στον κορονοϊού, αλλά εμφάνισε σύμπτωμα ίωσης σήμερα.

Τα παιδιά του έχουν να πάνε σχολείο από την περασμένη Πέμπτη, πριν εμφανίσει συμπτώματα ο πατέρας τους, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Υγείας.

Συνολικά στην χώρα μέχρι στιγμής υπάρχουν εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, με πιο σοβαρό αυτό του 66χρονου, όπου νοσηλεύεται με συμπτώματα βαριάς πνευμονίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.