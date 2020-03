Κοινωνία

Έβρος: “Μπλόκο” σε 4600 απόπειρες παράνομης εισόδου την Τετάρτη

Συνολικά, από το πρωί του Σαββάτου, έχουν αποτραπεί πάνω από 32.400 απόπειρες εισόδου…

Τη "μάχη" προστασίας των συνόρων και την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα συνεχίζουν οι ελληνικές Αρχές στον Έβρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, το 12ωρο από τις 06.00 το πρωί έως τις 18.00 το απόγευμα της Τετάρτης, στην περιοχή του Έβρου:

Συνελήφθησαν 11 άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από το Αφγανιστάν

Εμποδίστηκαν 4.600 απόπειρες παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια

Για τις 4,5 ημέρες από τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου έως τις 18.00 το απόγευμα της Τετάρτης τα σωρευτικά δεδομένα είναι τα ακόλουθα:

Έχει αποτραπεί η παράνομη είσοδος στη χώρα σε 32.423 περιπτώσεις

Έχουν συλληφθεί 231 άτομα

Ο Νέος κύκλος επεισοδίων ξεκίνησε το πρωί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο και συγκεκριμένα στο φυλάκιο των Καστανέων.

Έλληνες αστυνομικοί δέχθηκαν ξαφνικά επίθεση με χημικά και δακρυγόνα, που εκτοξεύτηκαν από την άλλη πλευρά, ενώ πλήθος προσφύγων και μεταναστών συγκεντρώθηκε εκ νέου στο σημείο με στόχο να περάσει τα σύνορα.